Житель Курской области попался на езде без прав

27-летнего жителя Кореневского района наказали за езду без прав. Как пояснили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, в июле 2023-го мужчину остановили автоинспекторы. Оказалось, что он повторно управлял автомобилем ВАЗ, будучи лишенным прав.

В судебном заседании нарушитель вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что требовалось срочно съездить за запчастями.

При избрании размера и вида наказания суд учел смягчающие обстоятельства: раскаяние, наличие на иждивении ребенка, признание своей вины. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей.