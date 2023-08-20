27-летнего курянина оштрафовали за мошенничество с микрозаймом

Мировой судья Беловского района вынесен приговор в отношении ранее судимого 27-летнего молодого человека. В октябре 2021 года житель Курского района на официальном сайте микрокредитной компании заполнил анкету на предоставление займа. Там он указал персональные данные гражданина, которые нашёл в интернете. А вот банковский счёт указал свой. В итоге на него поступило четыре тысячи рублей, которыми молодой человек распорядился по собственному усмотрению.

Как уточнили в Объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, во время судебного заседания обвиняемый вину признал и раскаялся. С учетом того, что преступление относится к категории небольшой тяжести и смягчающих наказание обстоятельств, в том числе возмещение ущерба, суд назначил курянину штраф - 15 тыс. рублей.