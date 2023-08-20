Украинский беспилотник врезался в крышу вокзала в Курске: пострадали пять человек

О ЧП сообщил губернатор Роман Старовойт/ фото: https://t.me/gubernator_46 Фото: Предоставлено

Новое ЧП случилось в Курске ранним утром воскресенья, 20 августа. Военные зафиксировали очередную атаку украинского беспилотника. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего начался пожар.

Как сообщил губернатор региона, пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Власти уточняют подробности случившегося. Все оперативные службы находятся на месте.

Напомним, 18 августа в Рыльском районе средствами РЭБ наши бойцы посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать.