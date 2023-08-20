Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 августа 2023 3:47

Украинский беспилотник врезался в крышу вокзала в Курске: пострадали пять человек

Дрон ВСУ попал в крышу железнодорожного вокзала в Курске
Анна ГРЕБЕНКИНА
О ЧП сообщил губернатор Роман Старовойт/ фото: https://t.me/gubernator_46

О ЧП сообщил губернатор Роман Старовойт/ фото: https://t.me/gubernator_46

Фото: Предоставлено

Новое ЧП случилось в Курске ранним утром воскресенья, 20 августа. Военные зафиксировали очередную атаку украинского беспилотника. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего начался пожар.

Как сообщил губернатор региона, пять человек получили легкие ранения от осколков стекол. Власти уточняют подробности случившегося. Все оперативные службы находятся на месте.

Напомним, 18 августа в Рыльском районе средствами РЭБ наши бойцы посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать.