Яблочный спас отметят в Парке мельниц под Курском

Парк мельниц становится местом притяжения в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 августа в селе Красниково Пристенского района Курской области на территории «Парка мельниц» (https://t.me/parkmelnic) пройдет праздник яблочного Спаса.

Гостей ждут в селе Красниково Пристенского района Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этот день на сцене выступят финалисты и победители областного конкурса молодых исполнителей «Курская мозаика-2023», творческие коллективы Курской области. Специальными гостями станут участники музыкального проекта «Ой, все» из города Белгорода. Об этом сообщили в Министерстве культуры Курской области.

В Красниково можно добраться на личном транспорте или на автобусе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Каждый желающий сможет попробовать свои силы в зоне молодецких забав, а у старинной водяной мельницы сыграть в настольные игры. Здесь же расположится выставка картин курских художников-любителей и профессионалов «Яблочный вернисаж». На празднике будут игры и конкурсы, а также возможность научиться лозоплетению, лепке традиционной кожлянской игрушки и гончарному искусству.