До конца недели горячая вода вернется в 23 курских многоэтажки

С 21 по 27 августа подключение горячего водоснабжения запланировано в 34 многоквартирных домах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются ремонтные работы на теплосетях. С 14 по 18 августа горячее водоснабжение подключили в 149 многоквартирных дома.

Без горячего водоснабжения пока остаются 97 домов, в том числе два находящихся в зоне работ по концессионному соглашению с АО «Квадра» – «Курская генерация». Это дома по ул. Ломоносова, 18/20 и ул. 50 лет Октября, 96б. Воду потребителям по этим адресам планируют дать в эти выходные, сообщает Правительство региона.

На следующей неделе, с 21 по 27 августа, подключение горячего водоснабжения запланировано в 34 многоквартирных домах.

Жители 41 дома остаются без горячего водоснабжения из-за выявленных повреждений после гидравлических испытаний на прочность и плотность на сетях, находящихся в обслуживании ТЭЦ-4. Горячую воду в эти дома начнут подавать в период с 19 до 31 августа.

До 1 сентября планируется дать горячую воду и в 47 домов, где идет ремонт тепловых сетей.

До конца текущей недели планируется восстановить горячее водоснабжение в 23 домах из отключенных на сегодняшний день.