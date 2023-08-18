19 августа в Курской области будет жарко и без осадков

В регионе держится знойная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 августа в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 15-20°, днем 28-33°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период разведение костров, сжигание мусора запрещены.

Лица, виновные в нарушении этого правила, в зависимости от характера последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Управление по делам ГО и ЧС просит курян быть осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности