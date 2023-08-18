В Курской области посадили дрон-камикадзе

В Рыльском районе Курской области российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

- Смертоносный груз не успел сдетонировать. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона, - сказал губернатор региона.

Ранее КП сообщала, что 13 августа около 11.30 была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Курской области.

Пострадавших и разрушений нет.