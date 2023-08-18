722 курянина оформили электронные сертификаты на техсредства реабилитации

В 2023 году в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области было оформлено 1 862 электронных сертификата на технические средства реабилитации для 772 человек.

В электронном каталоге Фонда представлено более 6,9 тысячи изделий реабилитации от 740 производителей и поставщиков (https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU). В нем можно найти цены, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификат, рассказали в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области.

Сертификат содержит информацию о виде, количестве изделий, а также об их максимальной стоимости, которую можно оплатить без использования дополнительных средств. Кроме того, указывается и период действия: сейчас он составляет 12 месяцев. При этом электронный сертификат не может действовать дольше срока индивидуальной реабилитации или абилитации.

Работает он практически так же, как и обычная банковская карта. Воспользоваться электронным сертификатом можно и в офлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях, подключенных к эквайрингу либо размещенных на маркетплейсах.

Оформить и получить его, а также заказать необходимое средство реабилитации можно в личном кабинете Соцфонда или на портале госуслуг.

Электронный сертификат дополняет, а не заменяет существующие способы обеспечения техническими средствами реабилитации.