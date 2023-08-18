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НовостиПроисшествия18 августа 2023 11:33

В Курске установился третий класс пожарной опасности

Разведение костров и сжигание мусора запретили в Курске из-за жары
Ольга ДАНИЛОВА

В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период разведение костров, сжигание мусора запрещены.

Лица, виновные в нарушении этого правила, в зависимости от характера последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Управление по делам ГО и ЧС просит курян быть осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности. В жаркую погоду огонь распространяется очень быстро, что может привести к непоправимым последствиям.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом по номеру вызова экстренных оперативных служб 112 или в противопожарную службу Курской области по номеру 01 (101 - с мобильных).