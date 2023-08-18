До 2025 года в Курск поступит 420 единиц общественного транспорта

Городской транспорт в Курске частично обновили Фото: Светлана ВОЛКОВА

В течение двух лет — 2023-2024 годов — в Курск поступят более 420 единиц общественного транспорта. Это более 340 автобусов, 40 троллейбусов, 34 трамвая и десять электробусов.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он принял участие в заседании Президиума Государственного совета, где обсудили вопросы развития общественного транспорта в стране.

Накануне на заседании рабочих групп опыт Курской области был комплексно изучен коллегами со всей страны.

- В частности, важно усовершенствовать законодательную базу в части заключения контрактов с перевозчиками. Необходимо наделить субъекты РФ правом устанавливать возможность применения формулы цены и изменять параметры маршрутов. Кроме того, важно предусмотреть возможность указания в паспорте транспортной безопасности каждой единицы подвижного состава нескольких маршрутов, на которых оно будет использоваться. Эти предложения нацелены прежде всего на экономию времени, обеспечение комфорта для граждан. Данные инициативы проработаем их совместно с коллегами из Правительства РФ, - рассказал Старовойт.

Также поднимали вопрос обучения водителей.