За счет бюджета Курской области в ДНР восстановили несколько соцобъектов

Специалисты Курской области продолжают восстанавливать социальные объекты в Донецкой Народной Республике, сообщает Правительство региона. Завершены ремонтно-восстановительные работы в двух фельдшерско-акушерских пунктах – в селах Агробаза и Азовское Первомайского района ДНР. Следующим этапом станет сдача этих объектов и передача их району.

- Работы по восстановлению пострадавших от обстрелов ФАПов в селах Азовское и Агробаза начаты подрядной организацией 7 апреля этого года. На сегодняшний день они полностью завершены. На объектах выполнена замена кровли, системы отопления, канализации, дверей, оконных конструкций и электрики, произведены ремонт фасада и внутренняя отделка. Отремонтированы полы и потолки, частично благоустроена территория: поставлены ограждения, выполнено устройство дорожек. Уже в ближайшее время ФАПы смогут принять своих первых пациентов, – сказал генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин.

Восстановительные работы выполнены за счет средств бюджета курского региона, заказчиком является Корпорация развития Курской области.