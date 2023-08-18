В Курской области москвича взяли за попытку сбыта наркотиков

Москвича отправили в СИЗО почти на два месяца Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский районный суд взял под стражу 27-летнего жителя Москвы, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

- Как следует из представленных суду материалов, 9 августа в лесу вблизи деревни1-я Моква москвич в составе группы лиц по предварительному сговору с неизвестными намеревался незаконно сбыть через тайники наркотик массой 25,13 г, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде мужчина не отрицал свою причастность к попытке сбыта наркотиков, но возражал против того, чтобы его взяли под стражу.

Однако суд отправил его в СИЗО почти на два месяца.