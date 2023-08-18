К 80-летию Курской битвы в городе установили звезды

В регионе готовятся отметить юбилей Победы в легендарной битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске появились новые фотозоны к 80-летию победы в Курской битве
Во всех округах города можно увидеть патриотические конструкции, сообщает мэрия города.
На улицах Кирова и Садовой кубы заменили на звезды. Театральную площадь украсила праздничная конструкция в честь юбилейной даты.
В парке Героев Гражданской войны также появилась объемная звезда.
На улице Союзной разместили фотозону «С днем победы в Курской битве».
Ранее КП сообщала, что на стадионе «Трудовые резервы» состоятся концерты, посвященные 80-летию победы в Курской битве. Первый пройдет 23 августа. Куряне смогут увидеть выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Также выступят солисты и коллективы Курской государственной филармонии и концертно-творческого центра им. М.С. Щепкина. Кроме того, на стадионе будет организована трансляция церемонии открытия мемориала «Курская битва».
26 августа в концерте примут участие артисты российской и белорусской эстрады. Он пройдет в сопровождении симфонического оркестра Курской государственной филармонии.