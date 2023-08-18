К 80-летию Курской битвы в городе установили звезды

В регионе готовятся отметить юбилей Победы в легендарной битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске появились новые фотозоны к 80-летию победы в Курской битве

Во всех округах города можно увидеть патриотические конструкции, сообщает мэрия города.

На улицах Кирова и Садовой кубы заменили на звезды. Театральную площадь украсила праздничная конструкция в честь юбилейной даты.

В парке Героев Гражданской войны также появилась объемная звезда.

На улице Союзной разместили фотозону «С днем победы в Курской битве».

Ранее КП сообщала, что на стадионе «Трудовые резервы» состоятся концерты, посвященные 80-летию победы в Курской битве. Первый пройдет 23 августа. Куряне смогут увидеть выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Также выступят солисты и коллективы Курской государственной филармонии и концертно-творческого центра им. М.С. Щепкина. Кроме того, на стадионе будет организована трансляция церемонии открытия мемориала «Курская битва».

26 августа в концерте примут участие артисты российской и белорусской эстрады. Он пройдет в сопровождении симфонического оркестра Курской государственной филармонии.