Курские студенты встретились с военным историком Валерием Замулиным

80 лет назад в регионе шли ожесточенные бои Фото: Светлана ВОЛКОВА

В формате «Диалог на равных» состоялась встреча курских студентов и преподавателей с военным историком, ведущим научным сотрудником кафедры теории и истории государства и права Валерием Замулиным. Об этом сообщил университетский пресс-центр.

Мероприятие прошло в преддверии празднования 80-летия Победы в Курской битве.

Имя Валерия Замулина широко известно в научной среде как в нашей стране, так и за ее пределами. Он рассказал о кропотливой и непростой работе военного историка над воссозданием детальной и правдивой истории происходившего в 1943 году на Курской дуге и ответил на вопросы. Участники мероприятия также смогли познакомиться с трудами Валерия Николаевича, посвященными событиям решающей битвы Великой Отечественной войны. Валерий Замулин подчеркнул, что ставит своей целью рассказать правду о тех событиях самой широкой аудитории.

В настоящее время уже вышла в свет книга «Курская битва», рассчитанная на читателей старше 12 лет.