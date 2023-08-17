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НовостиОбщество17 августа 2023 13:31

18 августа в Курской области будет до +32

Осадков не ожидается
Ольга ДАНИЛОВА
Жара в Курской области не отступает

Жара в Курской области не отступает

Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 августа в Курской области ночью будет малооблачно, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный 1-6, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура - ночью 13-18°, днем 27-32°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,09 до 0,11 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

В регионе продолжает держаться жаркая погода. Курянам советуют соблюдать меры безопасности.