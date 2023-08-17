В Курске откроется выставка стендовых моделей военной техники

В регионе готовятся отметить годовщину победы в Курской битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 августа в 11:00 в выставочном центре «Курск – город воинской славы» откроется выставка стендовых моделей военной техники и исторической миниатюры «Триумф масштаба - 2023», посвященная 80-летию победы в Курской битве, сообщают организаторы.

Выставка организована комитетом культуры Курска, Центром историко-культурного наследия города, клубом моделистов «Северный фас» общественной организации «Гранит» и региональным отделением Российского военно-исторического общества.

В экспозиции представлены модели исторической и современной военной техники, военно-историческая миниатюра, бюсты и диорамы, созданные моделистами из Курска, Железногорска, Тулы, Видного (Московская область), Казани, Севастополя, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, а также Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Посетители смогут увидеть более 200 экспонатов самых разных размеров (от двух сантиметров до одного метра), изготовленных из бумаги, пластика, металла, дерева.

Выставка будет работать до 30 сентября по адресу: ул. К. Маркса, 58.

Справки по телефону 50-00-68.