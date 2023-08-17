В Курске пройдет фестиваль ветеранских хоров

В фестивале примут участие коллективы из Беларуси, Курской, Воронежской и Орловской областей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии 80-летия Победы в Курской битве в регионе пройдет X Международный фестиваль ветеранских хоров «Победа остается молодой». В нем примут участие восемь ветеранских хоров из Беларуси, Курской, Воронежской и Орловской областей. Творческие коллективы дадут бесплатные концерты в Курске и поселке Поныри.

18 августа в 17:00 в курском парке железнодорожников состоится открытие фестиваля.

19 августа в 15:00 – концерт в Поныровском центре культуры и досуга.

20 августа в 17:00 – заключительный концерт фестиваля в курском парке железнодорожников.

Организатор – Курский областной Дом народного творчества при поддержке регионального Министерства культуры.

Ранее КП сообщала, что на стадионе «Трудовые резервы» состоятся концерты, посвященные 80-летию победы в Курской битве. Первый пройдет 23 августа. Куряне смогут увидеть выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Также выступят солисты и коллективы Курской государственной филармонии и концертно-творческого центра им. М.С. Щепкина. Кроме того, на стадионе будет организована трансляция церемонии открытия мемориала «Курская битва».