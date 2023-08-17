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НовостиЗдоровье17 августа 2023 7:01

В Курской области с начала года благодаря процедуре ЭКО родилось 130 детей

А проведено было более 400 процедур
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Эффективность процедуры в Курской области - более 30%, сказали чиновники

Эффективность процедуры в Курской области - более 30%, сказали чиновники

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В случаях неподдающегося лечению бесплодия процедура ЭКО проводится бесплатно по полису ОМС. Программа функционирует благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщили в Правительстве региона.

Такую процедуру выполняют специалисты отделения вспомогательных репродуктивных технологий.

- Одним из самых действенных методов борьбы с бесплодием является ЭКО. Эффективность процедуры в Курской области - более 30%, это выше, чем в среднем по стране. Благодаря репродуктологам перинатального центра с 2017 года более тысячи женщин стали мамами, - рассказала Министр здравоохранения региона Екатерина Письменная.

С начала этого года в областном перинатальном центре проведено 405 процедур экстракорпорального оплодотворения. Благодаря этому на свет появилось 130 младенцев.

Всего с начала года в перинатальном центре родилось 1 347 мальчиков и 1 220 девочек, 50 двоен и одна тройня. В 401 семье появился на свет третий ребенок.