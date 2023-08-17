В Курске завершают капремонт четырех школ

До начала занятий осталось совсем немного времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершается капитальный ремонт школ. Сегодня заместитель главы администрации города Наталья Пархоменко посетила четыре учебных заведения.

В этом году ремонт проводят в школах №19, 53, 3 и 13 в соответствии с программой «Модернизация школьных систем образования», на которую было выделено около 275,9 млн рублей из консолидированного бюджета.

Так, в школе № 53 работы подходят к концу. В учебном заведении осталось вынести строительные леса, убрать в помещениях, расставить мебель. Скоро будет завезено новое оборудование для пищеблока.

- Как только строительные леса будут убраны, вывезем мусор, поможем навести порядок на территории, - пообещал подрядчик.

В школе №13, по заверению подрядчика, осталось привести в порядок вестибюль, докрасить стены, собрать потолки в обеденном зале и пищеблоке. Наружные работы в этой школе к концу недели будут завершены.

Немного отстает от графика подрядчик, который проводит ремонт в школе №19. Это связано с тем, что надо было провести дополнительное укрепление здания стяжками. Но, как заверил подрядчик, все работы будут полностью выполнены в установленные сроки.

В школе №3 подходят к завершению внутренние отделочные работы. Уже завезена мебель. В ее сборке принимают участие не только учителя, но и ученики и их родители, сказали в мэрии Курска.