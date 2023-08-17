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НовостиОбщество17 августа 2023 10:02

В Курске завершают капремонт четырех школ

На это потратят более 275 миллионов рублей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
До начала занятий осталось совсем немного времени

До начала занятий осталось совсем немного времени

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершается капитальный ремонт школ. Сегодня заместитель главы администрации города Наталья Пархоменко посетила четыре учебных заведения.

В этом году ремонт проводят в школах №19, 53, 3 и 13 в соответствии с программой «Модернизация школьных систем образования», на которую было выделено около 275,9 млн рублей из консолидированного бюджета.

Так, в школе № 53 работы подходят к концу. В учебном заведении осталось вынести строительные леса, убрать в помещениях, расставить мебель. Скоро будет завезено новое оборудование для пищеблока.

- Как только строительные леса будут убраны, вывезем мусор, поможем навести порядок на территории, - пообещал подрядчик.

В школе №13, по заверению подрядчика, осталось привести в порядок вестибюль, докрасить стены, собрать потолки в обеденном зале и пищеблоке. Наружные работы в этой школе к концу недели будут завершены.

Немного отстает от графика подрядчик, который проводит ремонт в школе №19. Это связано с тем, что надо было провести дополнительное укрепление здания стяжками. Но, как заверил подрядчик, все работы будут полностью выполнены в установленные сроки.

В школе №3 подходят к завершению внутренние отделочные работы. Уже завезена мебель. В ее сборке принимают участие не только учителя, но и ученики и их родители, сказали в мэрии Курска.