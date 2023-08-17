Пройдут бесплатные концерты к 80-летию Победы в Курской битве

Основные торжества состоятся 23 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

На стадионе «Трудовые резервы» состоятся концерты, посвященные 80-летию победы в Курской битве. Первый пройдет 23 августа. Куряне смогут увидеть выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Также выступят солисты и коллективы Курской государственной филармонии и концертно-творческого центра им. М.С. Щепкина. Кроме того, на стадионе будет организована трансляция церемонии открытия мемориала «Курская битва».

26 августа в концерте примут участие артисты российской и белорусской эстрады. Он пройдет в сопровождении симфонического оркестра Курской государственной филармонии.

Пригласительные билеты распространят среди сотрудников предприятий региона. Кроме того, их можно будет получить в кассах Курской государственной филармонии на улице Сонина и площади Перекальского и в кассе драматического театра им. А.С. Пушкина. Билеты на концерт 23 августа будут доступны с 21 августа, на концерт 26 августа – с 24-го числа.

Ранее КП сообщала, что 23 августа в городе прогремит салют в честь годовщины Победы в сражении.