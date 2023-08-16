В Курской области поисковики обнаружили останки 164 мирных жителей

В регионе постоянно работают поисковики Фото: Татьяна ГОЛЬЦОВА

На днях в Курске состоялось торжественное закрытие Межрегиональной поисковой экспедиции «Без срока давности». Организаторами экспедиции стали Администрация Курской области, «Поисковое движение России» и Курская областная молодежная патриотическая общественная организация Центр «Поиск».

Были найдены останки 164 мирных жителей, из них 41 ребенка. Экспедиция «Без срока давности» проходила с 1 по 12 августа, в ней участвовали обучающиеся восьми школ, двух учреждений дополнительного образования, студенты двух вузов и члены сводного отряда "Курск".

Отрядам вручили благодарности Министерства внутренней и молодежной политики Курской области за значительный вклад в сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие поискового движения и проведение межрегиональной поисковой экспедиции "Без срока давности - 2023", сообщили организаторы.