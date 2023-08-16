Мобилизованный курянин Игорь Воронкин погиб в СВО

Курянин был мобилизован осенью Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Игорь Воронкин погиб в бою 2 августа в селе Полтава Луганской Народной Республики, сообщает Правительство Курской области.

Игорь Александрович родился 16 декабря 1994 года в селе Нижний Реутец. В 2010 году закончил Медвенскую школу. С 2012 по 2013 год проходил срочную службу, работал в городе Курске. Был мобилизован осенью 2022 года и исполнял обязанности командира мотострелкового отделения.

- Соболезнуем родным и близким Игоря. Светлая память, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что курянин Дмитрий Пыжов погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Дмитрий Викторович был сержантом войсковой части. Он погиб 1 августа 2023 года в возрасте 35 лет.