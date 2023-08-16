23 августа в Курске прогремит салют

Торжественные мероприятия в честь годовщины пройдут в разных уголках региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская битва, по мнению историков, является переломным моментом в Великой Отечественной войне. Для курян эта дата особенно знаменательна. Именно на Курской земле с 5 июля по 23 августа 1943 года шли судьбоносные для исхода второй мировой войны сражения. Разгром фашистов на Огненной дуге открыл Советской армии дорогу на Берлин и предопределил исход всей войны.

В этом году 23 августа - дата юбилейная - 80-летие Победы в Курской битве. В этот день торжества пройдут в Поныровском районе Курской области. Именно там будет открыт мемориальный комплекс «Курская дуга». На этом значимом мероприятии выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета.

Кроме этого праздничные мероприятия пройдут и на стадионе «Трудовые резервы» в Курске, где выступят местные артисты, а также ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Завершится праздничный день салютом, который прогремит над городом.