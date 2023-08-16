Курских старшеклассников пообещали обеспечить новыми учебниками истории

С 1 сентября в школах историю будут изучать по-новому Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября ученики десятых и 11-х классов Курской области будут изучать курсы «История России» и «Всеобщая история» по новым изданиям.

Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, новый учебник по истории прошел экспертизу, апробацию на федеральных и региональных площадках, а также включен в федеральный перечень учебников. Его отличие - в нем синхронизированы события отечественной и всеобщей истории.

Отдельный раздел пособия посвящен разъяснению причин начала СВО, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны, формированию многополярного мира.

В Курской области закупка пособий идет за счет бюджета. На сегодня заказ по учебникам истории сформирован, ими будут обеспечены все курские старшеклассники, пообещали в Правительстве региона. Также определено единое место поставки в регионе – Курский институт развития образования.