В регионе пройдет забег "Курский характер"

Забег будет посвящен 80-летию Победы в Курской битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Забег «Курский характер» вновь пройдет в августе. В 2023 году он посвящен 80-летию Победы в Курской битве. Старт будет дан 20 августа в 10:00 почти во всех муниципальных образованиях. Планируется, что участниками станут 3700 человек. В районах дистанция составит три километра, в Курске – два и шесть километров.

Жители приграничных территорий смогут пробежать в соседних районных центрах: в Конышевке – жители Хомутовского и Рыльского районов, Льгове – Глушковского и Кореневского районов, в Обояни – Суджанского и Беловского районов. Самым массовым будет забег в Курске на проспекте Победы (по нечетной стороне) со стартом около Триумфальной арки и разворотом у остановки «Знаменская роща».

Зарегистрированные участники получат номера, а на финише – памятные медали, сказали в Правительстве региона. Предварительную регистрацию проводят власти муниципалитетов. В Курске заявки на участие необходимо направить на электронную почту merkury46@yandex.ru до 21:00 17 августа.