Курянам стоит готовиться к 30-градусной жаре

Жара продержится в Курске и Курской области до конца рабочей недели. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

Так, в среду, 16 августа, в области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем — до 30 градусов. В Курске — 16-18 и 26-28 градусов соответственно.

В четверг, 17 августа, переменная облачность, без осадков. В регионе ночью будет 12-17 градусов, днем — 24-29, а в областном центре — 14-16 и 25-27 градусов.

В пятницу, 18 августа, также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха по области ночью 12-17 градусов, днем — 24-29, в Курске — 15-17 и 26-28 градусов соответственно.