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НовостиОбщество15 августа 2023 12:03

Под Курском будут производить витамины и БАДы

Строительство завода начнется в 2024 году
Мария Щербакова

В индустриальном парке «Юбилейный» весной 2024 года начнется строительство завода по производству витаминов и БАДов. Общий объем инвестиций в проект составит около 220 млн рублей. Предполагается, что на предприятии создадут 250 рабочих мест.

Под строительство в индустриальном парке выделили два земельных участка общей площадью 2,95 га. Там появятся двухэтажное административное здание, производственная зона и склады.

Отметим, в перспективе в «Юбилейном» планируют создать фармацевтический кластер. Площадью не менее 4 тыс. кв.м.