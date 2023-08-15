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НовостиОбщество15 августа 2023 10:16

Курянам выплатят компенсации за взорванные или расстрелянные автомобили

Новую меру социальной поддержки утвердили депутаты
Мария Щербакова

Жители Курска получат компенсацию за повреждение или полную утрату автомобиля при взрыве, террористическом акте или обстреле со стороны Украины. Порядок выплат утвердили на заседании городского Собрания во вторник, 15 августа.

Депутаты полностью поддержали введение дополнительной меры социальной поддержки. Деньги на выплаты выделят из резервного фонда городской администрации.

Размер компенсации будет определяться на основании независимой оценки рыночной стоимости ущерба. При этом он не может превышать 1 млн рублей на одно транспортное средства.