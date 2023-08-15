Развязку на Карла Маркса в Курске построят за 468 млн рублей

Власти начали поиск подрядчика на строительство многоуровневой транспортной развязки на улице Карла Маркса и проспекте Победы в Курске. Тендер разместили на сайте Госзакупок. Об этом стало известно во вторник, 15 августа. Начальная максимальная цена контракта 468 млн 18 тыс. рублей. Заказчиком выступает «Курскавтодор». Подрядчика определят уже 1 сентября. По условиям контракта, работы должны полностью завершатся до 30 ноября 2024 года. Развязка должна ликвидировать пробки на выезд и въезд в микрорайон Северный. Предполагается, что пересечение транспортных потоков будет исключено, а проспект Победы и проспект Дерглазова будут связаны двумя подземными туннелями.