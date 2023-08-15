Курский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Дагестане

Губернатор Курской области Роман Старовойт высказал соболезнования в связи с трагедией в Дагестане в своем официальном телеграм-канале. Взрыв на АЗС унес жизни 30 человек.

- Ужасная трагедия. Курская область скорбит со всей Россией по невинным жертвам. Сил и мужества родственникам и близким. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Пожар произошел у автодороги Астрахань — Махачкала у населенного пункта Новокули 14 августа. Огонь с автосервиса перекинулся на АЗС, после чего произошел взрыв. В общей сложности пострадало более 100 человек, в том числе дети.