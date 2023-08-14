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НовостиПолитика14 августа 2023 18:26

В результате обстрела ВСУ обесточено село в Курской области

14 августа ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в Курской области
Ольга ДАНИЛОВА

14 августа Глушковский район Курской области весь день был под обстрелом со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Прилеты зафиксированы в Теткино, Алексеевке и Волфино. К счастью, обошлось без пострадавших, жилые дома не повреждены.

В селе Волфино нарушено электроснабжение. Население подключено по временной схеме от дизель-генератора, завтра работы по восстановлению электричества будут продолжены.

Село Волфино Глушковского района Курской области 13 августа также было обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано десять прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу.