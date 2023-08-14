Первый блог-тур «Путешествуй по России» финишировал в Крыму

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В нём приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России.

Менее чем за неделю они преодолели путь в 3600 км. В пути журналисты ИА ТАСС, Рамблер, «Муз-ТВ», Snob, StarHit, «Москва 24» и «Мойка 78», а также тревел-блогеры посетили десятки мест для семейного отдыха.

Историю создания сберегательного дела представили участникам в Санкт-Петербурге. В Москве одной из ключевых точек маршрута стала штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте. В Липецкой области увидели как дышит огнем знаменитый Змей Горыныч на «Кудыкиной горе». В Воронежской области участники не только посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха НЕЛЖА.РУ, но и познакомились с ведущими ресторанными комплексами региона. А в Ростовской их встретили в одном из самых красивых ландшафтных парков России – «Лога».

Проект «Путешествуй по России» состоялся благодаря ряду партнерских интеграций. Автомобильный маркетплейс FRESH предоставил автомобили, на которых участники отправились из Санкт-Петербурга в Крым. Финальной точкой поездки стал курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA, который также выступил партнёром проекта.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Идея проекта родилась в Воронеже. Нам очень приятно, что команда блогеров и журналистов высоко оценила главные смыслы этого мероприятия. Ребята смогли познакомиться с огромным количеством исторических мест. И самое главное проект показал, что наш отечественный автотуризм имеет отличные перспективы для развития. Поддержка таких замечательных историй возможна в будущем по другим территориями нашей страны. В центре Сибири, на Горном Алтае мы запустили всесезонный курорт Манжерок. В будущем было бы интересно посмотреть нашу страну, проехать больше километров, познакомившись с большим количеством достопримечательностей. »

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Нам хотелось познакомить как можно большее количество жителей России с историей и традициями, которыми богат каждый регион. Маршрут был выстроен так, чтобы путешественники получили яркие впечатления и эмоции по дороге к морю. В нашей стране много городов, которые с точки зрения туризма недооценены. И если в каждом из них встретить человека, который любит всей душой родные места, то он может очень многое рассказать. Именно поэтому мы и решили собрать тревел-блогеров и журналистов, которые владеют большой аудиторией и могут делиться информацией. Ну, и, конечно, мы благодарим не только наших коллег из других территорий, но и огромное количество внешних партнеров, которые поддержали проект».