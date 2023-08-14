Курян приглашают отметить Яблочный спас в Парке мельниц

Парк мельниц ждет гостей 19 августа
Фото: Светлана ВОЛКОВА
19 августа приглашают жителей и гостей Курской области на праздник «Яблочный спас – нам яблок припас». Всех ждут с 12:00 до 17:00, вход свободный.
В программе:
- номера творческих коллективов Курской области, а также финалистов и победителей областного конкурса молодых исполнителей «Курская мозаика 2023»;
- выступления участников фолк-фьюжн проекта «Ой, все» из Белгорода;
- мастер-классы по плетению лаптей, лепке традиционной кожлянской игрушки, работе за гончарным кругом и т.д.;
- бесплатные сладкие угощенья в подворьях, печеные яблочки из «русской печи» для всех;
Всех ждут с 12:00 до 17:00, вход свободный
Фото: Светлана ВОЛКОВА
- настольные игры у старинной мельницы на площадке Библиотеки Асеева;
- молодецкие забавы, разные конкурсы и веселые игры для детей от аниматоров;
- выставка картин курских художников-любителей и профессионалов «Яблочный вернисаж»;
- тематические фотозоны.
Добраться в Красниково из Курска можно самостоятельно и на автобусах. Расписание транспорта появится в ближайшее время.