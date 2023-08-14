В Курске сиделку обвиняют в краже денег

Сиделка во всем призналась, сказали в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники уголовного розыска Сеймского отдела полиции раскрыли кражу денег из квартиры пенсионерки в Курске.

Заявление о пропаже 24 тысяч рублей поступило от жительницы проспекта Кулакова. Пожилая женщина накануне получила пенсию и решила пойти в магазин за покупками. Не обнаружив сбережений, она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили лиц, имеющих свободный доступ в квартиру пенсионерки.

Среди них оказалась курянка, оказывающая услуги сиделки. На протяжении месяца женщина ухаживала за пожилой пенсионеркой, а потом бесследно исчезла. Стражи порядка установили ее местонахождение и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Жительница Курского района призналась, что похитила сбережения из квартиры и потратила их.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде, рассказали в полиции региона.