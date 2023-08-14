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НовостиОбщество14 августа 2023 10:40

В Курске дворы проверили на предмет чистоты

С начала года курские УК получили около 290 уведомлений
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Типичный двор Курска

Типичный двор Курска

Фото: Даниил НАЙХИН

Специалисты комиссии по мониторингу за состоянием объектов продолжают вести осмотр дворовых территорий в Курске.

За прошлую неделю инспекторы проверили более 50 дворов многоэтажек, рассказали в мэрии Курска.

Напомним, что комиссия выявляет качество соблюдения правил благоустройства управляющими компаниями.

В этот раз мониторинговой комиссией составлено два акта и направлено два уведомления в отношении компаний: ООО «УК Жилсервис-Центр», ТСЖ «Дружбы-2», которые допустили грязь на территории и надписи на фасадах.

Комиссия по мониторингу за состоянием объектов с начала этого года уже обследовала более 2600 дворовых территорий на предмет соответствия их состояния правилам благоустройства. Управляющие компании же с начала года получили порядка 290 уведомлений о нарушениях.