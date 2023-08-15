В Курске будут судить мужчину, который собрал 36 миллионов рублей и скрылся

Дело направили в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Курску расследовал уголовное дело против 37-летнего мужчины, обвиняемого мошенничестве в особо крупном размере.

На его счету восемь эпизодов.

Следствием установлено, что с сентября 2020 года по октябрь 2021 года мужчина под видом букмекерской деятельности предлагал купить оборудование для майнинга. Покупателям он обещал сопровождение бизнеса в сфере торговли и майнинга криптовалюты. Получив крупную сумму, он покинул город и скрылся от следствия. Общий ущерб составил свыше 36 миллионов рублей. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Оперативники установили его местонахождение и доставили для допроса в Курск.

- Уголовные дела объединены в одно производство. В рамках следствия проведены различные экспертизы, в том числе товароведческая, портретная и почерковедческая. Собрана доказательства, подтверждающие вину фигуранта. По решению суда на банковские счета обвиняемого наложен арест. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для принятия решения, - сказали в полиции.