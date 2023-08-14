24-летняя девушка погибла в ДТП в Курской области

За выходные оштрафовали сто пешеходов за нарушение ПДД Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла в Льговском районе Курской области 12 августа в первом часу ночи.

На улице Красная, возле дома 12, 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Форд Фокус», по предварительным данным, не справилась с управлением, и совершила съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет.

Затем автомобиль врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили в ГИБДД региона.

- По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участника ДТП будет дана правовая оценка, - сказали в УМВД Курской области.

С 11 по 13 августа отстранены от управления ТС 26 пьяных водителей, еще восемь отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого двое задержаны по ст.264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

К административной ответственности привлекли сто пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 5677 нарушений ПДД РФ, из них 4818 нарушений выявлено средствами фото-видеофиксации.