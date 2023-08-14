В Курской области открыли умную спортплощадку

В этом году мероприятия ко Дню физкультурника прошли во всех муниципальных образованиях региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области открыли умную спортивную площадку.

Это первая умная площадка в Курской области. На ее территории футбольное поле с трибунами на сто мест, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, площадки для воркаута и уличные тренажеры. Особенность этого спортивного объекта в том, что здесь есть доступ к беспроводному интернету, а на тренажерах - QR-коды, с помощью которых можно посмотреть, как правильно выполнять упражнения.

В ближайшее время такая же умная площадка откроется в Мантуровском районе. Эти объекты возводятся благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт», пояснили в Правительстве региона.

В этом году мероприятия ко Дню физкультурника прошли во всех муниципальных образованиях региона. В трех районах открылись площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО. Они построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».