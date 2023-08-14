Новорожденных курян чаще всего называют Михаилами и Софьями

Среди популярных имен также - Ева, Матвей и Иван Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала 2023 года новорожденных девочек в Курской области чаще всего называли Софией, Марией, Евой, Варварой и Анной, мальчиков – Михаилом, Матвеем, Артемом, Иваном, Александром.

Самые необычные имена юных курянок по итогам семи месяцев этого года - Есфирь, Вивея, Теона, Инна, Виолетта, редкие у мальчиков - Тихон, Натан, Клим, Вениамин, Фадей. Растет популярность таких имен, как Елисей, Назар, Святослав, Таисия, Серафима и Майя.

По итогам семи месяцев 2023 года в органах ЗАГС Курской области зарегистрировано рождение более 4,3 тысячи малышей. Мальчиков на 10% больше, чем девочек.

Ранее КП сообщала, что по официальным данным текущая демографическая ситуация в Курской области характеризуется естественной убылью населения, как и в целом в Российской Федерации.

По оценке Курскстата с учетом новых данных, полученных в результате переписи населения в 2020 году, численность населения региона на 1 января этого года составила 1067,03 тысяч человек.

Для сравнения среднегодовая численность населения в прошлом, 2022 году, с учетом переписи населения была больше - 1072,5 тысяч человек.

В среднем среднестатистический курянин живет сейчас чуть более 71 года. Мужчины, как правило, в среднем - меньше, женщины - больше.