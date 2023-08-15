Курский хор стал победителем международного фестиваля

В Санкт-Петербурге прошел XX Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир». В нем принял участие хор «Возрождение» Курского государственного университета. В его профессиональном багаже неоднократные Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В составе хора студентки факультета искусств и арт-педагогики, выпускницы и преподаватели Курского государственного университета.

Коллектив открыл фестиваль в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Участницы исполнили хор «Ангел» Сергея Рахманинова в честь 150-летия со дня рождения композитора. Кроме того, в рамках фестиваля хор под управлением своего художественного руководителя и дирижера Анны Грицан открыл концерт духовной музыки в Феодоровском соборе, исполнив три фрагмента из Литургии нашего земляка, выдающегося музыканта Евгения Легостаева.

В завершение фестиваля хор «Возрождение» принял участие в исполнении фрагмента из «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова под управлением Ивана Стольникова, художественного руководителя и главного дирижера муниципального камерного хора «Нижний Новгород». Курский коллектив стал обладателем звания Лауреата 1-й степени.