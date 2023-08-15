В Курске живет почти 17 тысяч предпенсионеров

Людям предпенсионного возраста положен ряд льгот Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году предпенсионерами являются более 16,8 тысячи работающих курян. Это — женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Для граждан предпенсионного возраста действуют льготы и меры социальной поддержки федерального и регионального уровней. Чтобы ими воспользоваться, необходимо подтвердить соответствующий статус, пояснили в мэрии Курска.

Предпенсионеры имеют право на освобождение от имущественного и земельного налогов, пособие по безработице до 12 месяцев, бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография», два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации и другие.

Также граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Такое право возникает, если человек потерял работу в связи с увольнением по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия.

За получением самих льгот гражданину необходимо обращаться в профильные ведомства (органы соцзащиты, центры занятости, налоговую службу и т.д.) или к работодателю, в зависимости от того, какой именно мерой социальной поддержки он решил воспользоваться.

Получить подтверждение статуса самостоятельно можно на портале госуслуг в разделе «Информирование граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста».

Также получить справку можно в филиалах МФЦ.