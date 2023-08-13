Мэр Курска недоволен содержанием парков и скверов в Сеймском округе

Окраины города пока нельзя назвать образцовыми Фото: Даниил НАЙХИН

Мэр Курска Игорь Куцак с другими чиновниками 12 августа выехали в Сеймский округ.

Здесь они осмотрели общественные пространства, территории парков и скверов, оценили работу подрядчика по их содержанию.

- Могу сказать, что достаточно много нареканий по целому ряду объектов. Пообщался с жителями. Они тоже выразили свое мнение и пожелания, там где были замечания. Все будет учтено, - сказал Куцак.

В целом же качеством выполнения работ на общественных пространствах мэр Курска остался недоволен.

- Подрядчику поставлены жесткие сроки на исправление ситуации, иначе оплату он не получит за текущий период, - сказал глава города.

Ранее КП рассказывала, что в конце июня мэр города Курска Игорь Куцак уже высказывал свое недовольство состоянием общественных парков – в частности работой подрядчиков и качеством уборки.