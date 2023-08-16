В Курской области на ремонт кровли больницы потратят 36 миллионов рублей

В Медвенской центральной районной больнице Курской области продолжается капитальный ремонт крыши. На эти цели из бюджета Курской области выделено более 36 млн рублей, сообщает Правительство региона. Строителям предстоит заменить кровлю над зданиями площадью более 8 тысяч квадратных метров.

В прошлом году во внутренних помещениях Медвенской ЦРБ провели капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

- После реконструкции больница стала удобнее для пациентов и врачей. Она принимает около 200 человек ежедневно. От работы поликлинического отделения, своевременности диагностики и доступности медицинской помощи во многом зависит здоровье людей, – рассказала региональный министр здравоохранения Екатерина Письменная.

В здании выполнена внутренняя отделка, произведена замена всех инженерных сетей. Здесь обновили женскую консультацию, стоматологию и взрослую поликлинику. На первом этаже расположилось диагностическое отделение. Больница получила тяжелое оборудование для лечения и диагностики, в том числе рентгеновский аппарат и маммограф.