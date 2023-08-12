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НовостиЗвезды12 августа 2023 11:16

«Реальное место 46/23» ждет курян по четвергам

Встречи в молодежном пространстве будут проходить еженедельно
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

«Реальное место 46/23» в Курске вновь порадовало своими интерактивными локациями!

В молодежном пространстве состоялась встреча на свежем воздухе для всех, кто предпочитает живое общение, творчество и чтение.

Курские мастера представили выставки своих работ, а также провели мастер-классы по рисованию акварелью, технике паперкрафт, научили создавать модный образ при помощи собственного гардероба. Поэты обсудили новинки литературы, а любители потренировать память, логику и мышление объединились за настольными играми.

Встречи в молодежном пространстве будут проходить еженедельно по четвергам с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 23.