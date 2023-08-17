В курском парке поставят тренажеры для людей с ОВЗ

В регионе приводят в порядок общественные пространства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается благоустройство парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по укладке тротуарной плитки и прокладывает сеть электроосвещения.

Рабочие уже выполнили расчистку территории от поросли, снесли аварийные и засохшие деревья, провели подготовительные работы, рассказали в мэрии.

В 2021 году куряне сами выбрали концепцию благоустройства указанной территории в ходе онлайн-голосования. Работы в парке ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сама же концепция разработана Центром архитектуры и градостроительства Курска и имеет положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, что проект благоустройства парка включает в себя новые пешеходные дорожки. Также на территории будет организована центральная зона с площадками для отдыха. Она будет удобно размещена на пересечении основных пешеходных дорожек. Кроме того, в парке будет устроено наружное освещение и установлены специальные тренажеры для маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Их установку оплатит инвестор.