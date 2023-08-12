Юная курянка снялась в передаче "Играй, гармонь!"

Воспитанница детской школы искусств № 1 им. Г.В. Свиридова Курска Екатерина Еровенкова приняла участие в записи программы «Играй, гармонь!», рассказали в мэрии Курска.

Юная баянистка прошла прослушивание и вместе с другими музыкантами из Курской, Орловской и Белгородской областей отправилась на съемки в Вятский Посад и Сабуровскую крепость.

Екатерина поразила талантом и создателей передачи, и других участников съемки, которые отметили мастерство владения инструментом курянки. Особенно высоко способности Кати оценила художественный руководитель программы, заслуженная артистка РФ Анастасия Заволокина, которая посоветовала девочке ни в коем случае не бросать игру на баяне.

Выход передачи в эфир на Первом канале запланирован на начало осени.