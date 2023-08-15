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НовостиДеловой Курск15 августа 2023 13:40

На улице Невского в Курске идут ремонтные работы

Здесь нанесут новую разметку и поставят дорожные знаки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

На улице Александра Невского в Курске продолжается капитальный ремонт дороги.

Рабочие уже заменили бортовой камень.

Ремонтируемый участок дорожной сети имеет высокую транспортную загруженность. По улице проходят основные маршруты общественного транспорта, а сама дорога является подъездом к главным улицам города. Протяженность ремонтируемого участка составляет 630 метров, рассказали в мэрии города.

Рабочие уже установили свыше 750 метров бортового камня, выполнено фрезерование площадью более 10 тысяч квадратов. На объекте также проведут укладку двух слоев асфальтобетонной смеси и устройство тротуаров из асфальта и плиточного покрытия.

По завершении ремонтных работ на участке появится новая разметка и будут установлены дорожные знаки.

Напомним, в рамках национального проекта «БКД» в областном центре пройдет ремонт 36 участков улично-дорожной сети, общая протяженность которых составляет почти 39 километров.