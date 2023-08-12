В Курске будут отключать свет

Света не будет в двух округах Фото: Даниил НАЙХИН

С 14 по 18 августа в двух округах Курска запланированы отключения электроэнергии.

АО «Курские электрические сети» предоставляет график отключений.

Свет отключат:

в Сеймском округе

— 16 августа с 13:30 до 16:00 по адресам: улица Автодромная; 1-5-й Автодромные переулки; Сумская (частный сектор); Яблоневая 41-69; СНТ «Дружба».

— 15 августа 9:30 до 15:00 по адресам: улица Дейнеки, 8-12; Ольшанского, 19-31; Пигорева, 22-24.

— 16 августа 13:30 до 16:30 по адресам: улица Сумская, 50, 50А, 50Б,52/2, 48, 48А, 48Б; Конорева, 4-14.

РЭС Сеймского округа переехал и расположен по адресу: улица Сумская, 41.

Телефон для справок для жителей Сеймского округа: 37-31-28.

В Железнодорожном округе:

— 17 августа: улица Агрегатная, 2-38; 1-й Весенний пр-д, 1-5, 2-6.

Телефон для справок для жителей Железнодорожного округа: 26-32-10.

В Центральном округе в этот период отключений не запланировано.

Телефон для справок для жителей Центрального округа: 32-40-89.