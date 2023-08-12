В Курске почтили память погибших на АПРК

12 августа исполнилось 23 года со дня страшной трагедии – гибели атомного подводного крейсера «Курск» в Баренцевом море.

Памяти 118 членов героического экипажа был посвящен траурный митинг, прошедший в Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Именно здесь захоронены останки 12 моряков подлодки, в том числе семь курян.

У памятного знака морякам АПРК «Курск» состоялась лития по погибшим, затем собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

В Курске помнят имена героев-моряков, не вернувшихся из похода в августе 2000 года. На домах, где жили члены экипажа АПРК «Курск», на зданиях учебных заведений, где они учились, установлены памятные доски. На базе школы №18 создан кадетский военно-морской класс, где кадеты готовятся к поступлению в военно-морские заведения, изучают историю Военно-морского флота России. Совместно с ветеранами ВМФ они проводят большую работу по увековечению памяти экипажа АПРК «Курск».