Под Курском сгорела "Нива"

Предположительно аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в моторном отсеке автомобиля ВАЗ 2121 “НИВА” в городе Обоянь Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 10 августа, на место происшествия прибыли добровольная пожарная дружина города и огнеборцы местной пожарной части. Внутри гаража было сильное задымление. Пожар удалось ликвидировать в течение девяти минут.

Огонь повредил потолочное перекрытие и автомобиль, рассказали в МЧС региона.

На месте происшествия работал инспектор надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курской области.

Напоминаем о том, что во избежание подобных пожаров необходимо следить за исправностью электропроводки, содержать автомобиль в полной технической исправности.

Телефоны спасения "101" и “112”.